Hamilton quiere seguir en Mercedes "hasta mi muerte"

MONZA, Italia (AP) — Lewis Hamilton insiste en que no tiene planes de retirarse de la Fórmula Uno, después de una decepcionante temporada, y el heptacampeón mundial subrayó que desea quedarse en Mercedes “hasta el día de mi muerte”.

Hamilton no ha ganado luego de 15 carreras esta temporada y es sexto en la tabla de posiciones. Está muy detrás del actual campeón mundial Max Verstappen, quien venció al piloto británico por el título del año pasado en una polémica carrera de final de temporada. La brecha entre ambos es de 152 puntos antes del Gran Premio de Italia del domingo.

El mal desempeño del monoplaza de Mercedes en 2022 tienen a Hamilton en riesgo de cumplir su primera temporada sin victorias de su carrera de 16 años.

Se ha conjeturado que Daniel Ricciardo podría llegar a Mercedes como piloto de reserva para la próxima campaña y luego reemplazar a Hamilton cuando el contrato del británico expire a fines de 2023.

“Durante años hemos estado escuchando reiteradamente historias sobre mi retiro y el fin de mi carrera, pero yo me siento más saludable que nunca”, respondió Hamilton, de 37 años, cuando se le preguntó al respecto mientras estaba sentado junto a Ricciardo en una conferencia de prensa el jueves.

“Mientras me concentro mucho en eso, me siento en forma, adoro lo que hago y no planeo retirarme pronto”, señaló.

Luego se volvió hacia Ricciardo, quien había estado susurrando a Hamilton durante la conferencia de prensa de 30 minutos, “lo siento, amigo”.

Hamilton está en su 10ma temporada con Mercedes, escudería a la que llegó tras seis años con McLaren.

“Me encanta que tengamos la larga asociación que tenemos. Siento que nos estamos embarcando en muchas cosas realmente positivas, no sólo en el deporte sino también fuera de él”, continuó Hamilton. “Y creo que hay mucho trabajo por hacer juntos. Así que quiero ser parte de eso, creo que siempre estaré con Mercedes, hasta el día que me muera. Y siento que puedo competir durante un poco más de tiempo, así que potencialmente me inclinaré hacia eso”.

Hamilton se prepara para recibir una penalización en la parrilla por usar una cuarta unidad de potencia — una por encima del límite — como resultado de su accidente en el Gran Premio de Bélgica.

Ricciardo ganó en Monza el año pasado, la primera victoria de McLaren en F1 desde 2012. Pero se enfila a la carrera de este año con un futuro incierto después que fue negociada una rescisión de contrato con el australiano en su último año con McLaren.

“Realmente estoy evaluando todo y en resumen aún no tengo nada preparado”, dijo Ricciardo. “Y creo que cuando lo haga, seré el primero en decírselos, no hay razón para que retenga información ahora.

“Así que estoy seguro de que con el tiempo, lo correcto, sea lo que sea, tendrá sentido”, continuó. “No se trata sólo de lo que es correcto para el próximo año, sino de lo que es correcto para mi futuro. Va más allá de 2023. Así que es complejo, pero cuando yo lo sepa, ustedes lo sabrán”.