Hospitalizan al locutor Vin Scully tras sufrir caída

LOS ÁNGELES (AP) — El retirado locutor de los Dodgers de Los Ángeles Vin Scully tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una caída en su casa en la zona de Los Ángeles.

El equipo dijo que el narrador de 92 años se cayó el martes y fue llevado a un hospital para observación. Scully está descansando cómodamente y se espera que pronto sea dado de alta.

“Ya no me deslizaré nuevamente con la cabeza por delante”, dijo de acuerdo con una cita que publicó la cuenta de Twitter del equipo de los Dodgers. “ Nunca me gustó”.

Scully se retiró después de la temporada 2016 poniendo fin a una carrera en la que narró por 67 años los juegos de los Dodgers. Comenzó en 1950 cuando el equipo estaba en Brooklyn. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1982 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.