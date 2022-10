Ingleses dispuestos a ser sancionados por brazalete en Qatar

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los seleccionados ingleses están dispuestos a enfrentar una sanción de la FIFA por usar un brazalete con un símbolo contra la discriminación, conocido como OneLove, durante la Copa del Mundo.

Diez naciones europeas se han comprometido a promover la inclusión y a realizar campañas contra la discriminación en esta temporada. Ocho se clasificaron a Qatar, y la FIFA enfrenta presiones para permitir que los capitanes de cada uno de esos equipos porte un brazalete con el diseño de un corazón multicolor, durante el torneo que se inaugura el mes próximo.

Hasta ahora, no se ha otorgado un permiso para ello.

Las reglas de la FIFA prohíben que los equipos utilicen sus propios diseños de brazalete para el Mundial. Requieren en cambio que las naciones utilicen los provistos por el organismo rector del fútbol.

Pero la Asociación del Fútbol Inglés está decidida a manifestar su mensaje, incluso si ello le acarrea multas por violar las reglas de la FIFA.

Una persona con conocimiento de la decisión le dijo a The Associated Press que Inglaterra utilizaría el brazalete en Qatar, si importar lo que considerara la FIFA. La fuente, que solicitó permanecer anónima porque la decisión no se ha confirmado públicamente, añadió que la Asociación solicitó permiso para usar el brazalete en el Mundial pero, tras una espera de tres semanas, no había recibido respuesta.

La persona dijo que una delegación de trabajo de la UEFA presionará para obtener información actualizada esta semana. Otras federaciones europeas determinaron también usar el brazalete.

Los actos homosexuales son ilegales en Qatar. En ese mismo país, el trato dado a los trabajadores inmigrantes que han colaborado con las obras para el Mundial ha generado críticas durante una década.

La campaña “OneLove” fue iniciada en Holanda. Bélgica Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza y Gales se involucraron en la iniciativa a fin de usar el fútbol como una herramienta para combatir la discriminación.

El capitán inglés Harry Kane usó el brazalete durante los partidos recientes de la Liga de Naciones, ante Italia y Alemania.