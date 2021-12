MANCHESTER, Inglaterra (AP) — João Cancelo, jugador del Manchester City, sufrió cortadas y golpes alrededor del ojo derecho el jueves, cuando fue víctima de un asalto por parte de cuatro sujetos que ingresaron en su vivienda para robar.

El zaguero portugués informó mediante Instagram que había enfrentado a los delincuentes para proteger a su familia. Tiene una hija de 2 años, Alicia, con su pareja Daniela Machado, también portuguesa.

“Desafortunadamente hoy me asaltaron cuatro cobardes que me hirieron y trataron de hacerle daño a mi familia”, escribió Cancelo. “Esto es lo que pasa cuando opones resistencia. Lograron llevarse todas mis joyas y me dejaron la cara en este estado”.

La foto en la red social mostraba una cortada profunda encima de la ceja derecha del jugador, así como otras heridas más cerca del ojo.

“No sé cómo hay gente con tanta maldad”, escribió. “Lo más importante para mí es mi familia y, por fortuna, está bien. Y yo, después de superar muchos obstáculos en mi vida, superaré uno más, firme y fuerte, como siempre”.

El Manchester City, campeón vigente de la Liga Premier, dio más detalles de lo ocurrido.

“Estamos conmocionados e indignados por el hecho de que João Cancelo y su familia hayan sido víctimas de un robo en su casa esta noche, durante el que João fue agredido también”, informó el club en un comunicado. “João y su familia reciben el apoyo del club, y él está ayudando a la policía con las investigaciones de este asunto tan serio”.