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Sports

KENTUCKY 74, LSU 71

FG FT Reb
LSU Min M-A M-A O-T A PF PTS
Fountain 25 3-4 0-0 3-8 2 2 6
K.Williams 36 8-13 3-3 0-3 2 3 23
Hayes 32 3-5 3-3 0-0 2 2 11
Hill 13 0-3 0-0 0-1 0 0 0
Miller 33 5-15 0-0 0-1 2 0 15
Hannibal 29 5-6 2-4 1-3 4 2 12
Reed 14 1-3 0-0 0-2 1 3 2
J.Williams 11 1-4 0-0 1-2 1 1 2
Phillips 3 0-0 0-0 0-0 0 1 0
Coleman 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0
Wilkinson 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Totals 200 26-53 8-10 5-20 15 15 71

Percentages: FG .491, FT .800.

3-Point Goals: 11-25, .440 (Miller 5-13, K.Williams 4-6, Hayes 2-4, Hill 0-1, J.Williams 0-1).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 1 (K.Williams).

Turnovers: 8 (Hannibal 4, Fountain, Hayes, Hill, K.Williams).

Steals: 3 (Fountain, Hannibal, Wilkinson).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
KENTUCKY Min M-A M-A O-T A PF PTS
Livingston 29 1-5 2-2 0-1 1 1 5
Toppin 31 9-13 2-2 1-3 3 1 21
Tshiebwe 40 7-9 5-7 7-16 1 3 19
Wallace 40 6-13 0-0 0-3 4 1 14
Wheeler 37 4-10 0-1 0-6 9 2 11
Reeves 14 0-1 2-2 0-0 0 1 2
Collins 9 1-3 0-0 1-1 0 2 2
Totals 200 28-54 11-14 9-30 18 11 74
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Percentages: FG .519, FT .786.

3-Point Goals: 7-18, .389 (Wheeler 3-5, Wallace 2-7, Toppin 1-1, Livingston 1-4, Reeves 0-1).

Team Rebounds: 2. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 3 (Collins, Toppin, Tshiebwe).

Turnovers: 5 (Wheeler 2, Reeves, Toppin, Wallace).

Steals: 3 (Toppin 2, Tshiebwe).

Technical Fouls: None.

LSU 38 33 71
Kentucky 42 32 74

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