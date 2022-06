Kansas City 6, L.A. Angels 2

E_Walsh (5). LOB_Kansas City 6, Los Angeles 7. 2B_Lopez (8). HR_Benintendi (3), Perez (11), Dozier (7), Ward (11). SB_Lopez (5), Velazquez (10), Dozier (2), Benintendi (1), Merrifield (9).

IP H R ER BB SO

Kansas City Bubic W,1-4 6 6 2 2 2 7 Coleman H,3 1 0 0 0 0 1 Barlow 1 0 0 0 0 1 Staumont 1 1 0 0 1 1

Los Angeles Syndergaard L,4-6 7 1-3 8 5 5 2 5 Barria 1 2-3 3 1 1 0 1

Umpires_Home, Bill Welke; First, Nestor Ceja; Second, Gabe Morales; Third, Andy Fletcher.

T_2:58. A_22,234 (45,517).