L.A. Angels 2, Seattle 1

DP_Los Angeles 2, Seattle 1. LOB_Los Angeles 4, Seattle 6. 2B_Marsh (12), Kelenic (13), Seager (28). 3B_Torrens (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Suarez W,8-8 5 3 1 1 2 5 Mayers H,17 1 1 0 0 1 0 Quijada H,5 1 0 0 0 0 3 Cishek H,21 1 0 0 0 0 1 Iglesias S,34-39 1 1 0 0 0 0

Seattle Gonzales L,10-6 6 3 2 2 2 5 Sadler 1 0 0 0 0 2 Sewald 1 0 0 0 0 2 Castillo 2-3 1 0 0 0 2 Misiewicz 1-3 0 0 0 0 0

Mayers pitched to 2 batters in the 7th.

HBP_Suarez (Crawford), Gonzales (Suzuki).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Scott Barry; Second, Dan Lassogna-DUP; Third, Ramon De Jesus.

T_3:13. A_44,169 (47,929).