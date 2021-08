LAC_FG Vizcaino 21, 5:16. Drive: 21 plays, 73 yards, 9:47. Key Plays: Hill kick return to L.A. Chargers 25; Daniel 7 pass to Palmer on 3rd-and-5; Daniel 4 pass to Palmer on 3rd-and-3; Kelley 4 run on 3rd-and-1; Kelley 2 run on 4th-and-1. L.A. Chargers 3, L.A. Rams 0.

Second Quarter

LAR_T.Jackson 4 pass from Perkins (kick failed), 3:23. Drive: 9 plays, 40 yards, 4:22. Key Plays: Perkins 16 pass to J.Harris; Perkins 6 run on 3rd-and-5; Perkins 7 pass to Koski on 3rd-and-3. L.A. Chargers 13, L.A. Rams 6.

LAC_FG Vizcaino 38, :26. Drive: 10 plays, 47 yards, 2:56. Key Plays: Jo.Reed kick return to L.A. Chargers 33; Daniel 25 pass to Parham on 3rd-and-7; Daniel 7 pass to Moore on 3rd-and-4. L.A. Chargers 13, L.A. Rams 6.

Third Quarter

LAC_Bradwell 1 run (Badgley kick), 6:16. Drive: 8 plays, 70 yards, 4:23. Key Plays: Rountree 25 run on 4th-and-1; Stick 18 pass to Moore; Bradwell 12 run. L.A. Chargers 13, L.A. Rams 6.

A_68,791.

___

LAC LAR FIRST DOWNS 16 15 Rushing 8 4 Passing 8 8 Penalty 0 3 THIRD DOWN EFF 7-15 7-15 FOURTH DOWN EFF 2-2 1-2 TOTAL NET YARDS 259 197 Total Plays 59 54 Avg Gain 4.4 3.6 NET YARDS RUSHING 112 73 Rushes 26 24 Avg per rush 4.308 3.042 NET YARDS PASSING 147 124 Sacked-Yds lost 2-20 1-3 Gross-Yds passing 167 127 Completed-Att. 22-31 18-29 Had Intercepted 0 1 Yards-Pass Play 4.455 4.133 KICKOFFS-EndZone-TB 4-4-0 2-0-0 PUNTS-Avg. 4-57.5 4-44.25 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 71 152 Punt Returns 1-14 4-67 Kickoff Returns 2-43 4-85 Interceptions 1-14 0-0 PENALTIES-Yds 7-70 4-30 FUMBLES-Lost 0-0 2-0 TIME OF POSSESSION 15:44 28:35

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_L.A. Chargers, Rountree 8-63, Kelley 8-19, Bradwell 3-18, Jackson 5-13, Johnson 1-0, Stick 1-(minus 1). L.A. Rams, Perkins 4-23, X.Jones 7-21, Calais 7-14, Funk 5-12, Hodges 1-3.

PASSING_L.A. Chargers, Daniel 15-24-0-104, Stick 7-7-0-63. L.A. Rams, Hodges 11-19-1-85, Perkins 7-10-0-42.

RECEIVING_L.A. Chargers, Palmer 6-36, Moore 3-31, Parham 2-31, Sokol 2-19, Guyton 2-16, Jackson 1-9, Kampmoyer 1-9, Proehl 1-7, Reed 1-6, Bradwell 1-4, Johnson 1-2, Kelley 1-(minus 3). L.A. Rams, J.Harris 4-43, Koski 3-36, Atwell 2-21, L.Akers 2-11, T.Jackson 2-7, X.Jones 2-6, Haydel 1-5, Hopkins 1-3, Funk 1-(minus 5).

PUNT RETURNS_L.A. Chargers, Proehl 1-14. L.A. Rams, Calais 2-52, Anderson 1-15, Atwell 1-0.

KICKOFF RETURNS_L.A. Chargers, Reed 1-25, Hill 1-18. L.A. Rams, Haydel 2-38, Calais 1-29, Anderson 1-18.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_L.A. Chargers, Niemann 4-3-0, White 3-1-0, Samuel 3-0-0, Rumph 2-2-.5, Christiansen 2-1-0, Hall 2-1-0, Brannon 2-0-0, Covington 2-0-0, Merrill 2-0-0, Campbell 1-2-0, Ogbongbemiga 1-2-0, Gaziano 1-1-0, Gilman 1-1-0, Vaughn 1-1-0, Adderley 1-0-0, Davis 1-0-0, Edwards 1-0-0, Fehoko 1-0-0, Lemonier 1-0-0, Tranquill 1-0-0, Egbule 0-3-.5. L.A. Rams, B.Harris 5-2-0, Reed 3-2-0, Moncrief 3-1-0, Lawler 2-3-0, J.Williams 2-2-1, Olumba 2-2-0, Banks 2-1-1, Hall 2-1-0, Rozeboom 2-1-0, Silvanic 2-0-0, Warner 2-0-0, Hughes 1-5-0, Gervase 1-3-0, Orr 1-2-0, Copeland 1-0-0, Daka 1-0-0, E.Jones 0-3-0, E.Brown 0-1-0, Hoecht 0-1-0, Roberts 0-1-0.

INTERCEPTIONS_L.A. Chargers, Brannon 1-14. L.A. Rams, None.

MISSED FIELD GOALS_L.A. Rams, MacGinnis 40.

___

OFFICIALS_.