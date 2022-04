L.A. Dodgers 9, Cincinnati 3

DP_Cincinnati 2, Los Angeles 0. LOB_Cincinnati 5, Los Angeles 6. 2B_Votto (1), Freeman (3). HR_Aquino (1), Drury (2), Smith (1). SB_Bellinger (3).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Cessa 1 5 3 3 0 0 Sanmartin 5 2 0 0 0 2 Strickland 1-3 1 0 0 1 0 Wilson L,0-1 2-3 1 1 1 0 2 Santillan 1-3 2 3 3 1 1 Hendrix 2-3 3 2 2 1 2

Los Angeles Buehler 5 2-3 5 2 2 3 4 Price BS,0-1 1 1-3 1 1 1 0 1 Treinen W,1-1 1 0 0 0 0 1 Phillips 1 0 0 0 0 0

WP_Santillan, Hendrix(2).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Mike Muchlinski; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds.

T_3:10. A_52,995 (56,000).