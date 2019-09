L.A. Dodgers 9, San Francisco 2

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 35 9 9 9 Totals 35 2 8 2 Pederson rf 3 1 1 2 Yastrzemski rf 5 0 1 0 Freese ph 1 0 0 0 Belt 1b 2 1 0 0 Sadler p 0 0 0 0 Longoria 3b 5 0 2 0 Gyorko 3b 1 0 0 0 Vogt c 4 0 1 0 Muncy 1b-3b 4 0 1 0 Pillar cf 2 1 0 1 Negrón rf 1 0 0 0 Dickerson lf 4 0 1 0 Pollock lf 2 0 0 0 Crawford ss 4 0 1 1 Taylor pr-lf 2 1 1 0 Dubon 2b 5 0 2 0 Bellinger cf 3 2 2 1 Cueto p 0 0 0 0 Seager ss 4 2 1 1 Shaw ph 1 0 0 0 Gonsolin p 0 0 0 0 Peralta p 0 0 0 0 Sborz p 0 0 0 0 Gerber ph 0 0 0 0 Wil.Smith c 3 2 1 2 Selman p 0 0 0 0 Lux 2b 4 1 1 1 Adames ph 1 0 0 0 Hernández 3b-rf 4 0 1 2 Barraclough p 0 0 0 0 Buehler p 2 0 0 0 Suarez p 0 0 0 0 Floro p 0 0 0 0 Davis ph 1 0 0 0 Ferguson p 0 0 0 0 Anderson p 0 0 0 0 Y.Garcia p 0 0 0 0 Menez p 0 0 0 0 Ríos ph-1b 1 0 0 0 Solano ph 1 0 0 0

Los Angeles 050 000 040 — 9 San Francisco 011 000 000 — 2

E_Hernández (6), Y.Garcia (1). DP_Los Angeles 0, San Francisco 2. LOB_Los Angeles 3, San Francisco 17. 2B_Muncy (22), Taylor (29), Vogt (24), Yastrzemski (22). 3B_Lux (1). HR_Bellinger (47), Seager (19), Pederson (36). SB_Pillar (14), Wil.Smith (2). SF_Crawford (4), Pillar (6).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Buehler W,14-4 5 5 2 2 4 8 Floro H,6 1-3 0 0 0 0 0 Ferguson H,5 1-3 1 0 0 1 1 Y.Garcia H,4 1-3 0 0 0 0 0 Sadler H,2 1 1 0 0 1 0 Gonsolin 1 0 0 0 2 1 Sborz 1 1 0 0 0 3

San Francisco Cueto L,1-2 2 5 5 5 1 2 Peralta 2 1 0 0 0 1 Selman 2 0 0 0 0 2 Barraclough 1-3 0 0 0 1 1 Suarez 2-3 0 0 0 0 0 Anderson 2-3 3 4 4 1 1 Menez 1 1-3 0 0 0 0 3

HBP_Selman (Pollock), Gonsolin (Pillar).

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Roberto Ortiz; Second, Manny Gonzalez; Third, Sam Holbrook.

T_3:42. A_36,554 (41,915).