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Sports

LPGA Solheim Cup Standings

1. Nelly Korda, 450.5

2. Danielle Kang, 425

3. Ally Ewing, 290

4. Lexi Thompson, 260.5

5. Jessica Korda, 235.5

6. Megan Khang, 228

7. Austin Ernst, 193

8. Brittany Altomare, 184

9. Amy Olson, 169.5

10. Angela Stanford, 164.5

11. Angel Yin, 143.5

11. Jennifer Kupcho, 143.5

13. Stacy Lewis, 138.5

14. Mina Harigae, 122

15. Marina Alex, 116

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