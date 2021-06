Marchista mexicano Horacio Nava rumbo a Tokio para un adiós

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El 6 de agosto del 2021 es una fecha que se insinúa como despedida para Horacio Nava. Ese día, el mexicano competirá en la última prueba de 50 kilómetros en marcha en unos Juegos Olímpicos en la que probablemente sea su competencia final en estas justas.

Nava, de 39 años y ya con una cirugía de corazón que puso en riesgo su vida, no le da la espalda a la realidad y espera que en los aplazados Juegos de Tokio 2020 pueda conseguir una elusiva medalla no sólo para él, sino para México, que no sube a un podio olímpico de marcha masculina desde Sydney 2000.