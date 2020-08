Martic, Kontaveit y Giorgi avanzan en palermo

Recommended Video:

PALERMO, Italia (AP) — La máxima favorita Petra Martić remontó el jueves para vencer a la rusa Liudmila Samsonova 5-7, 6-4, 6-2 y alcanzar los cuartos de final del Abierto de Palermo, el primer torneo luego de una pausa de cinco meses por la pandemia del coronavirus.

“Fue una auténtica lucha el día de hoy”, dijo Martić luego de un partido de dos horas y media. “No es el tipo de jugadora al que me gusta enfrentar. Juega muy rápido, sus golpes son muy planos y bajos. Y especialmente en estas superficies (arcilla) eso puede ser muy engañoso.

“En general, no me la pasé muy bien hoy. Pero de inmediato me di cuenta que no iba a ser sencillo y que iba a tener que luchar”.

Martić se enfrentará en la siguiente fase a otra jugadora procedente de la clasificación, Aliaksandra Sasnovich.

Entre las jugadoras que también se ubicaron en la siguiente ronda están la cuarta preclasificada Anett Kontaveit, quien también tuvo que venir de atrás para vencer a Laura Siegemund 3-6, 6-2, 6-2. Kontaveit se medirá en cuartos de final a la italiana Elisabetta Cocciaretto, quien recibió una invitación al torneo.

En otro partido a tres sets, la italiana Camila Giorgi eliminó a la eslovena Kaja Juvan, procedente de la clasificación, por 3-6, 6-2, 6-4.

Jugadoras y oficiales se someten a pruebas de diagnóstico a COVID-19 cada cuatro días y una jugadora que arrojó positivo se retiró del certamen durante el fin de semana. Los nuevos protocolos en el certamen incluye un menor número de recoge pelotas, una cantidad limitada de aficionados y eliminar el saludo entre jugadoras al finalizar el partido.