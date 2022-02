BARCELONA (AP) — El piloto de McLaren Lando Norris fue el más rápido el miércoles en la primera jornada de los tests de pretemporada de la Fórmula Uno, marcando el inicio de una nueva era tras los cambios de regas más significativos en tiempos recientes.

Charles Leclerc lideró la sesión matinal con su Ferrari, pero Norris fue superior por la tarde al cronometrar 1 minuto y 19.568 segundos en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Carlos Sainz, el compañero de escudería de Leclerc, figuró tercero, por delante de los Mercedes del debutante George Russell y Lewis Hamilton.

El campeón vigente Max Verstappen completó la mayor cantidad de vueltas con Red Bull, pero quedó noveno en la tabla de tiempos, por detrás del Alpine de Fernando Alonso.

Red Bull y los otros equipos de primera línea respondieron bien a las exigencias durante toda la jornada. En cambio, Alfa Romeo y Haas fueron los que más problemas tuvieron en cuanto a fiabilidad. Verstappen se salió de la pista durante una de sus vueltas, pero la sesión no deparó mayores incidentes.

Fue el primero de tres días seguidos de pruebas en Barcelona. Otros tres han sido pautados entre el 10 y 12 de marzo en Bahréin, previo al inicio de la temporada el 20 de marzo.

“Esta mañana, al llegar y mirar por el pit lane y ver todos los monoplazas diferentes, me he sentido muy bien”, dijo Hamilton, quien tuvo acción en la tarde con un Mercedes que recuperó su color plateado. “Creo que es una de las temporadas más emocionantes e interesantes en las que me he embarcado. Será interesante ver dónde sale cada uno y en qué posición quedaremos en la primera carrera”.

Red Bull captó la atención por el diseño de su nuevo monoplaza — muy distinto al de sus rivales al exhibir unos nuevos pontones mucho más refinados y acomodados a una posición bastante retrasada.

Los equipos sacaron a relucir los modelos con los que buscan cumplir con las nuevas reglas.

La F1 modificó el reglamento con el fin de generar más competencia y espéctaculo al introducir una nueva serie de requisitos aerodinámicos y en los neumáticos. Lo que pretende es que las carreras tengan más rebasamientos.

La próxima temporada será la más larga en la historia con un total de 23 carrera, incluyendo el debut del Gran Premio de Miami en mayo. También regresan las válidas en Japón, Canadá, Australia y Singapur que no se disputaron en los últimos dos años debido a la pandemia de coronavirus.