Miami 2, San Francisco 1

E_Flores (2), Crawford (1). DP_Miami 1, San Francisco 1. LOB_Miami 6, San Francisco 5. 2B_Rojas (1), Anderson (1), Duggar (1), Flores (1).

IP H R ER BB SO

Miami López 5 3 1 1 1 6 Okert W,1-0 1 1-3 0 0 0 0 4 Sulser H,1 2-3 1 0 0 1 1 Bleier H,1 1 0 0 0 0 3 Bender S,1-2 1 1 0 0 0 0

San Francisco Rodón 5 3 1 1 2 12 Brebbia 1 0 0 0 0 0 McGee L,0-1 2-3 2 1 1 0 0 Doval 1 1-3 0 0 0 1 1 Álvarez 1 0 0 0 0 1

WP_Rodón.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Ramon De Jesus; Second, Nick Mahrley; Third, Alfonso Marquez.

T_2:57. A_38,885 (41,915).