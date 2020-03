Minnesota 5, Anaheim 4

Minnesota 2 0 2 1 — 5 Anaheim 1 2 1 0 — 4

First Period_1, Anaheim, Silfverberg 19 (Rakell, Larsson), 11:18. 2, Minnesota, Zuccarello 15 (Galchenyuk, Foligno), 12:02. 3, Minnesota, Fiala 22 (Spurgeon, Parise), 13:33 (pp). Penalties_Brodin, Min (Holding), 6:47; Anaheim bench, served by Backes (Delay of Game), 12:02; Brodin, Min (Tripping), 13:46; Greenway, Min (Fighting), 15:54; Getzlaf, Ana (Fighting), 15:54; Jones, Ana (Tripping), 17:49; Galchenyuk, Min (Hooking), 19:36.

Second Period_4, Anaheim, Heinen 10 (Milano, Getzlaf), 11:52. 5, Anaheim, Silfverberg 20 (Rakell), 14:55. Penalties_Foligno, Min (Cross Checking), 16:22.

Third Period_6, Minnesota, Rask 5, 1:49. 7, Minnesota, Galchenyuk 8, 14:20. 8, Anaheim, Djoos 1 (Rakell, Silfverberg), 18:18. Penalties_None.

Overtime_9, Minnesota, Fiala 23 (Suter, Kunin), 4:01 (pp). Penalties_Manson, Ana (Tripping), 3:55.

Shots on Goal_Minnesota 11-6-11-2_30. Anaheim 6-6-13-1_26.

Power-play opportunities_Minnesota 2 of 3; Anaheim 0 of 4.

Goalies_Minnesota, Dubnyk 12-15-2 (26 shots-22 saves). Anaheim, Miller 8-6-4 (30-25).

A_15,948 (17,174). T_2:42.

Referees_Chris Schlenker, Graham Skilliter. Linesmen_Trent Knorr, Kory Nagy.