N.Y. Mets 10, Arizona 3

E_Peralta (2), Herrera (1). DP_Arizona 0, New York 1. LOB_Arizona 5, New York 7. 2B_K.Marte (2), Beer (1), Escobar (4). HR_Varsho (1), Canó (1), Lindor 2 (3), S.Marte (1). SB_Lindor (2). SF_Alonso 2 (2).

IP H R ER BB SO

Arizona Davies L,0-1 4 1-3 7 5 4 1 2 Wendelken 2-3 0 0 0 0 1 C.Smith 3 5 5 5 3 2

New York Bassitt W,2-0 6 2 1 1 2 6 Shreve 1 0 0 0 0 3 Dr.Smith 1 0 0 0 1 0 Reid-Foley 1 1 2 2 2 2

HBP_Bassitt (Perdomo), Wendelken (Alonso).

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Chad Fairchild; Second, Manny Gonzalez; Third, Laz Diaz.

T_3:24. A_43,820 (41,922).