N.Y. Mets 6, Miami 0

E_Berti (2), Bass (2), Escobar (7). DP_Miami 1, New York 2. LOB_Miami 10, New York 9. 2B_Nimmo (11), McNeil (17). SB_Rojas (3). SF_Escobar (5), Alonso (6).

IP H R ER BB SO

Miami Rogers L,3-6 5 5 4 3 2 7 Floro 1 1 0 0 0 1 Bass 1 1 0 0 0 0 Nance 1 2 2 2 2 2

New York Peterson W,4-1 5 1-3 6 0 0 2 7 Ottavino H,8 1 2-3 0 0 0 0 2 Dr.Smith 1 1 0 0 0 0 Y.López 1 0 0 0 2 1

HBP_Peterson (Chisholm Jr.), Nance (Davis). WP_Rogers, Nance.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jose Navas; Second, Adam Beck; Third, Quinn Wolcott.

T_3:20. A_34,947 (41,922).