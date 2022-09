N.Y. Yankees 5, Minnesota 4

E_López (1), Palacios (2), Sánchez (4), Miranda (5). DP_Minnesota 3, New York 1. LOB_Minnesota 11, New York 9. 2B_Arraez (25), Peraza (1). HR_Miranda (14), Judge (55), Torres (19). SB_Kiner-Falefa (17).

IP H R ER BB SO

Minnesota Varland 5 1-3 3 2 2 1 7 Jax BS,1-6 2-3 1 1 1 0 1 Thielbar 1 0 0 0 0 2 López 1 1 0 0 1 1 Duran 2 1 0 0 0 2 Fulmer 1 0 0 0 2 0 Megill L,3-3 BS,0-2 2-3 3 2 1 0 1

New York Germán 6 7 3 3 1 6 Peralta 1 0 0 0 0 1 Loáisiga 1 2 0 0 0 1 Holmes 2 1 0 0 0 0 Marinaccio 1 1-3 1 1 0 2 3 Weissert W,3-0 2-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Sean Barber; First, Jose Navas; Second, David Rackley; Third, Larry Vanover.

T_4:03.