N.Y. Yankees 9, Seattle 4

E_Crawford (12). LOB_New York 8, Seattle 6. 2B_Judge (19), Benintendi 2 (18), Donaldson 2 (23), Torres (21). HR_Donaldson (11), Judge (44), Haniger (4), Raleigh (16). SF_Kiner-Falefa (5).

IP H R ER BB SO

New York Taillon W,11-2 7 3 3 3 3 6 Chapman 1 1 0 0 0 1 Holmes 1 2 1 1 0 1

Seattle Gilbert L,10-5 4 10 7 7 1 2 Murfee 2 0 0 0 1 1 Swanson 1 0 0 0 0 2 Brash 1 0 0 0 0 1 Borucki 2-3 2 2 2 0 1 Festa 1-3 1 0 0 1 0

Gilbert pitched to 3 batters in the 5th.

HBP_Gilbert (Judge), Holmes (Suárez). WP_Taillon.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Ramon De Jesus; Second, Lance Barrett; Third, Brennan Miller.

T_3:24. A_35,843 (47,929).