ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — El astro defensivo Von Miller, de los Bills de Buffalo, no sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha lesionada, como lo mostraron los exámenes, dijo una persona enterada del asunto a The Associated Press.

El entrenador Sean McDermott decidió excluir a Miller del partido de la semana entrante contra los Patriots de Nueva Inglaterra.