Through games of Tuesday, May 3, 2022

Rk No Name G Min Avg W L OT EN SO GA Sav SV% GA PIM FLA Totals 82 4984 2.84 58 18 6 9 5 233 2273 .904 337 832 72 Sergei Bobrovsky 54 3082 2.67 39 7 3 --- 3 137 1429 0.913 0 4 30 Spencer Knight 32 1740 2.79 19 9 3 --- 2 81 795 0.908 0 0 35 Jonas Johansson 2 116 7.76 0 2 0 --- 0 15 49 0.766 0 0