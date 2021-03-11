NO. 12 OKLAHOMA ST. 72, NO. 10 WEST VIRGINIA 69

|FG
|FT
|Reb
|OKLAHOMA ST.
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ka.Boone
|27
|2-6
|1-2
|4-10
|1
|1
|5
|Moncrieffe
|6
|1-4
|0-0
|1-3
|0
|3
|2
|Anderson
|37
|6-13
|3-5
|1-4
|3
|3
|17
|Cunningham
|39
|6-15
|3-4
|0-8
|4
|1
|17
|B.Williams
|29
|4-8
|0-0
|0-1
|3
|0
|10
|Likekele
|27
|4-6
|2-5
|2-7
|3
|1
|10
|Ke.Boone
|13
|3-6
|1-2
|2-3
|1
|3
|7
|Kouma
|10
|0-1
|2-2
|3-4
|0
|1
|2
|Walker
|8
|1-1
|0-0
|1-1
|1
|0
|2
|Flavors
|4
|0-1
|0-0
|0-1
|0
|0
|0
|Totals
|200
|27-61
|12-20
|14-42
|16
|13
|72
Percentages: FG .443, FT .600.