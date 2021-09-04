National League Individual Pitching

|Pitcher, Club
|W
|L
|IP
|H
|BB
|SO
|ERA
|Buehler, LAD
|13
|2
|176.0
|117
|44
|183
|2.05
|Burnes, Mil
|9
|4
|139.0
|104
|26
|189
|2.27
|Woodruff, Mil
|9
|7
|157.1
|108
|40
|185
|2.35
|Gausman, SF
|12
|5
|157.0
|111
|47
|183
|2.52
|Stroman, NYM
|9
|12
|151.2
|135
|36
|134
|2.85
|Musgrove, SD
|9
|8
|148.1
|108
|39
|169
|2.85
|Wainwright, StL
|14
|7
|176.0
|139
|43
|159
|2.91
|Miley, Cin
|11
|5
|148.2
|142
|47
|114
|2.97
|Wheeler, Phi
|11
|9
|182.2
|147
|40
|208
|3.01
|Urías, LAD
|15
|3
|150.2
|124
|32
|160
|3.17
|DeSclafani, SF
|11
|6
|141.2
|116
|39
|132
|3.24
|Alcantara, Mia
|8
|13
|171.2
|146
|47
|164
|3.36
|Morton, Atl
|12
|5
|151.0
|115
|49
|181
|3.52
|Mahle, Cin
|10
|5
|148.1
|126
|49
|174
|3.64
|Walker, NYM
|7
|9
|134.1
|110
|46
|123
|3.89
|Darvish, SD
|7
|9
|140.0
|118
|32
|167
|4.05
|Márquez, Col
|11
|10
|156.0
|134
|54
|156
|4.10
|Castillo, Cin
|7
|14
|157.0
|152
|64
|159
|4.30
|Kelly, Ari
|7
|9
|142.1
|143
|33
|118
|4.30
|Hendricks, ChC
|14
|6
|156.1
|175
|35
|117
|4.43
|Nola, Phi
|7
|7
|152.2
|137
|35
|186
|4.54
|Corbin, Was
|7
|14
|141.0
|157
|47
|114
|6.26