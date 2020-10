Un Barcelona en crisis vence a una Juve sin Cristiano

Un Barcelona en crisis desplegó su mejor fútbol en mucho tiempo y se impuso el miércoles 2-0 en su visita a la Juventus dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El encuentro resultó bastante entretenido pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, con lo que se frustró su esperado duelo ante Lionel Messi.

Cristiano dio positivo de coronavirus hace más de dos semanas. El español Álvaro Morata, quien aportó un doblete la semana pasada ante el Dynamo, reemplazó de nuevo al astro portugués, pero vio invalidados tres de sus tantos por fuera de juego.

El argentino Messi convirtió un penal en las postrimerías por el Barça, luego que Ousmane Dembélé había dado la ventaja a los visitantes a los 14 minutos.

El conjunto catalán quedó como líder solitario del Grupo G, con tres puntos más que la Juve. El Dynamo de Kiev y el Fenercváros suman una unidad cada uno, luego de igualar 2-2 en la jornada.

La victoria del Barcelona llegó en una semana turbulenta, tras perder por 3-1 el clásico como local ante el Real Madrid. El presidente del club, Josep María Bartomeu, renunció el martes, junto con toda la junta directiva.

PSG TRIUNFA PERO PIERDE A NEYMAR

Moise Kean firmó un doblete para que el Paris Saint-Germain derrotase el miércoles 2-0 al Basaksehir en la Liga de Campeones, pero el club francés perdió a Neymar por una lesión inguinal.

Kean anotó a los 64 y 79 minutos para darle la victoria a un PSG que sufrió varios sofocones en su visita a Turquía pero pudo enderezar el rumbo tras perder de local ante el Manchester United en la primera fecha de la fase de grupos.

“Hacia el final del primer tiempo sufrimos, pero jugamos un buen partido hasta el final”, consideró Kean. “Jugamos de visita, que no es fácil. Resistimos y logramos el triunfo”.

Debutante en la Champions, Basaksehir sufrió su segunda derrota tras haber perdido ante Leipzig.

La mala noticia para los subcampeones de la pasada edición fue la baja de Neymar. El astro brasileño se retiró de la cancha a los 26 minutos, reemplazado por el extremo español Pablo Sarabia.

“Espero que no sea una lesión grave. Esperaremos mañana los resultados”, dijo el técnico Thomas Tuchel. “Tuvo que salir. No sentía un gran dolor, pero estaba incómodo. Con un calendario tan apretado, él podría estar fuera por algunos partidos, pero no estoy seguro”.

Apenas un puñado de espectadores presenció el partido en Estambul debido a las restricciones para frenar el coronavirus. En el otro encuentro del Grupo H, el Manchester United aplastó más tarde 5-0 al Leipzig, con un triplete del suplente Marcus Rashford.

El conjunto inglés es líder.

CHELSEA GOLEA EN RUSIA

En su primer partido con público en las gradas en casi ocho meses, Chelsea vapuleó 4-0 a Krasnodar para estropear el debut del equipo ruso como local en el torneo.

El arquero de Krasnodar Matvei Safonov dejó escabullirse un remate de Callum Hudson-Odoi y Chelsea se adelantó a los 37 minutos. Timo Werner — de penal —, Hakim Ziyech y Christian Pulisic engordaron el marcador en la segunda parte.

Las autoridades rusas permitieron el ingreso de 11.000 aficionados al estadio de Krasnodar, en el sur de Rusia. Chelsea no jugaba un partido oficial con público desde el inicio de la pandemia en marzo.

Uno de los presentes dentro del estadio fue Roman Abramovich, el magnate ruso y propietario de Chelsea. Observó el partido desde un palco de lujo junto a Sergey Galitski, el oligarca que es dueño de Krasnodar. Abramovich rara vez puede ver en directo a Chelsea debido a que no cuenta con visa para ingresar a Gran Bretaña desde 2018.

“Siempre siento el apoyo del dueño del club, ya sea que esté en los partidos o no”, aseveró el técnico del Chelsea, Frank Lampard. “Estoy muy satisfecho por haber ofrecido lo que creo que fue una buena actuación, con cuatro goles anotados y ninguno recibido en su país de origen. Ojalá que lo hayamos hecho feliz”.

Chelsea, que comenzó el certamen empatando 0-0 con Sevilla, acumula cuatro puntos en el Grupo E, por uno del Krasnodar, que igualó 1-1 en su visita de la semana pasada a Rennes.

El miércoles, Sevilla superó 1-0 a Rennes, con un tanto de Luuk de Jong, para llegar también a cuatro puntos.

OTROS RESULTADOS

Borussia Dortmund se impuso 2-0 al Zenit de San Petersburgo, bajo una lluvia intensa. El conjunto alemán es tercero del Grupo F, un punto detrás de Lazio y de Brujas, que empataron 1-1 en la fecha.