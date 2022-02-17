No. 20 BYU 77, Loyola Marymount 54

|FG
|FT
|Reb
|BYU (22-2)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Gustin
|28
|3-10
|1-2
|5-12
|1
|2
|7
|Albiero
|23
|2-3
|0-0
|0-0
|5
|1
|4
|Gonzales
|28
|8-18
|3-4
|7-8
|3
|2
|19
|Graham
|25
|2-9
|0-0
|1-4
|2
|3
|5
|Harding
|29
|6-14
|4-5
|2-2
|3
|1
|18
|Hamson
|17
|4-6
|1-2
|3-3
|1
|2
|9
|Millett
|1
|0-0
|0-0
|0-1
|0
|0
|0
|Smiler
|15
|0-0
|0-0
|1-2
|3
|1
|0
|Bubakar
|5
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|2
|Calvert
|7
|3-5
|0-0
|0-2
|0
|1
|6
|Falatea
|14
|2-2
|0-0
|0-1
|4
|1
|5
|Mackey-Williams
|5
|1-2
|0-0
|0-0
|1
|1
|2
|Vorwaller
|3
|0-0
|0-0
|0-0
|1
|0
|0
|Team
|0
|0-0
|0-0
|2-5
|0
|0
|0
|Totals
|200
|32-70
|9-13
|21-40
|24
|15
|77
Percentages: FG 45.714, FT .692.