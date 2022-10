Ofrecen 2 millones a aficionado que atrapó jonrón de Judge

LM Otero/AP

NUEVA YORK (AP) — El dueño de una casa de subastas de objetos deportivos reveló que ofreció 2 millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del 62mo jonrón de Aaron Judge, con el que estableció el récord de la Liga Americana.

JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc. en Tustin, California, dijo a The Associated Press el miércoles que le envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el hombre que atrapó la pelota del récord de Judge el martes en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Choen indicó que Youmans no ha respondido.