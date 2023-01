Percentages: FG .480, FT .655.

3-Point Goals: 7-14, .500 (J.Bynum 3-5, Locke 2-3, Pierre 1-1, Carter 1-2, Breed 0-1, Hopkins 0-1, Moore 0-1).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 5 (Carter 4, Hopkins).

Turnovers: 19 (Croswell 5, Hopkins 5, Breed 4, J.Bynum 2, Moore 2, Pierre).

Steals: 9 (Carter 5, Hopkins 2, Breed, Croswell).

Technical Fouls: Hopkins, 13:49 second; Croswell, 13:49 second; Croswell, 9:00 second; Bynum, 4:34 second.

FG FT Reb DEPAUL Min M-A M-A O-T A PF PTS Anei 22 0-5 2-2 2-5 1 3 2 Johnson 34 5-17 0-0 2-4 1 5 11 Penn 23 2-6 0-0 0-5 0 5 4 Gibson 27 1-6 8-9 1-1 1 3 10 Terry 31 2-6 2-3 1-6 1 2 7 Nelson 29 8-13 0-3 2-7 3 4 17 Gebrewhit 20 1-1 3-3 0-1 3 2 6 Raimey 8 1-1 0-0 0-1 0 0 2 Cruz 6 0-2 0-0 1-1 0 0 0 Totals 200 20-57 15-20 9-31 10 24 59

Percentages: FG .351, FT .750.

3-Point Goals: 4-19, .211 (Gebrewhit 1-1, Terry 1-1, Nelson 1-2, Johnson 1-8, Anei 0-1, Cruz 0-1, Penn 0-1, Gibson 0-4).

Team Rebounds: 2. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Anei 3, Penn).

Turnovers: 19 (Terry 5, Gibson 4, Johnson 3, Nelson 3, Anei, Cruz, Gebrewhit, Penn).

Steals: 9 (Anei 5, Nelson 2, Terry 2).

Technical Fouls: Nelson, 13:49 second; Anei, 9:00 second.

Providence 38 36 — 74 DePaul 23 36 — 59

A_3,316 (10,387).