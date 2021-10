CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras quedar fuera del equipo mexicano de clavados que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la veterana Paola Espinosa dijo el lunes que aun no decide si seguirá activa de cara a la justa de París 2024.

En Tokio 2020, Espinosa, de 35 años, buscaba competir en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos, pero un mal desempeño en el control final para definir al equipo le arrebató esa posibilidad.

“Todavía no decido bien qué es lo que voy a hacer”, dijo Espinosa el lunes a su llegada al aeropuerto de la capital. "Cuando decida si seguiré de aquí a otros juegos les aviso”.

Espinosa ganó la medalla de bronce en Beijing 2008 junto a Tatiana Ortiz y de plata en Londres 2012 haciendo pareja con Alejandra Orozco, ambas en la prueba de sincronizados de 10 metros. En Río 2016 fue sexta en esa prueba y cuarta en la plataforma individual.

“Es muy corto el tiempo y se pudiera decir que ya le adelanté un año (del ciclo), pero tengo que valorar mi vida, mi hija, mis sueños y mis objetivos y ya veremos”, agregó la clavadista, quien fue campeona del mundo en Roma 2009, también en la plataforma de 10 metros.

Espinosa dijo que por ahora se mantiene sin regresar a los entrenamientos y ponderó los beneficios de darle un descanso a su cuerpo en los últimos meses.

“Me ha servido el descanso, a veces cuando tienes lesión o dolencia es bueno el descanso y más si lo pasas bien con tu familia, anímicamente me siento mejor. De lesiones no tengo nada grave, lo normal. Me ha servido mucho el descanso”, agregó.