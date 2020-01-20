Philadelphia 117, Brooklyn 111
T.Harris 5-17 2-2 15, Thybulle 1-7 1-3 3, Horford 9-15 0-0 19, Richardson 6-12 2-2 15, Simmons 12-14 10-14 34, Bolden 1-2 0-0 2, Ennis III 1-2 2-2 5, Korkmaz 3-11 1-2 10, O'Quinn 1-3 0-0 3, Scott 2-4 2-2 8, Neto 1-7 0-0 3. Totals 42-94 20-27 117.
J.Harris 4-9 3-5 12, Prince 5-9 1-2 12, Allen 5-8 3-4 13, Dinwiddie 6-17 7-9 22, Temple 1-4 0-0 2, Kurucs 1-1 2-2 5, Luwawu-Cabarrot 4-4 1-2 12, Musa 1-5 0-3 2, Claxton 6-8 2-3 15, LeVert 6-16 3-4 16. Totals 39-81 22-34 111.
|Philadelphia
|29
|35
|26
|27
|—
|117
|Brooklyn
|32
|36
|23
|20
|—
|111
3-Point Goals_Philadelphia 13-39 (Korkmaz 3-8, T.Harris 3-10, Scott 2-3, Ennis III 1-2, O'Quinn 1-2, Richardson 1-2, Horford 1-3, Neto 1-3, Thybulle 0-5), Brooklyn 11-29 (Luwawu-Cabarrot 3-3, Dinwiddie 3-7, Claxton 1-2, LeVert 1-2, Prince 1-3, J.Harris 1-5, Musa 0-3, Temple 0-3). Fouled Out_Philadelphia None, Brooklyn 1 (J.Harris). Rebounds_Philadelphia 43 (Simmons 12), Brooklyn 47 (Allen 13). Assists_Philadelphia 30 (Simmons 12), Brooklyn 22 (Dinwiddie 7). Total Fouls_Philadelphia 24, Brooklyn 23. A_16,801 (17,732)