Pirates 10, Angels 2

Pittsburgh Los Angeles ab r h bi ab r h bi Newman 2b 5 2 2 1 K.Clhun rf 5 1 2 0 Rynolds lf 5 1 1 1 Trout cf 3 0 0 0 S.Marte cf 5 2 3 0 Ohtani dh 5 0 1 0 Bell dh 5 2 2 2 Upton lf 4 1 1 0 J.Osuna 1b 5 0 1 1 Pujols 1b 4 0 0 0 Me.Cbrr rf 5 1 1 0 Thaiss 3b 4 0 1 0 P.Reyes 3b 5 1 1 0 Rengifo 2b 3 0 2 0 Stllngs c 3 1 2 3 Stassi c 3 0 1 1 E.Gnzal ss 4 0 0 0 Tovar ss 4 0 1 0 Totals 42 10 13 8 Totals 35 2 9 1

Pittsburgh 312 012 001—10 Los Angeles 000 110 000— 2

E_Pujols (3), Thaiss 2 (6), P.Reyes (2). DP_Pittsburgh 1. LOB_Pittsburgh 6, Los Angeles 10. 2B_S.Marte (25), J.Osuna (12), Stallings (4). HR_Newman (7), Reynolds (12), Bell (30), Stallings (4). SB_S.Marte (19). CS_S.Marte (4). SF_Stassi (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh M.Keller W,1-1 5 5 2 1 2 4 Stratton H,1 3 3 0 0 0 3 F.Vazquez 1 1 0 0 0 1 Los Angeles J.Suarez L,2-4 3 7 6 4 0 2 Rodriguez 4 4 3 3 0 3 L.Garcia 1 0 0 0 0 2 JC.Ramirez 1 2 1 1 0 0

HBP_by J.Suarez (Stallings), by M.Keller (Rengifo).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Laz Diaz; Second, Cory Blaser; Third, Tony Randazzo.

T_3:08. A_33,527 (45,050).