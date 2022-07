LOS ÁNGELES (AP) — El titular de la Asociación de Jugadores de Béisbol manifestó preocupación por el incremento de los acuerdos comerciales con empresas de apuestas deportivas.

Un centro de apuestas de BetMGM Retail Sportsbook fue inaugurado este año en el Nationals Park en Washington D.C. y DraftKings está construyendo otro que abrirá el año entrante en un extremo en la parte sureste del Wrigley Field.

Antes del Juego de Estrellas del martes, el director ejecutivo del sindicato Tony Clark respondió a una pregunta de si le preocupaba el incremento de las relaciones con las casas de apuestas desde que la Suprema Corte de Estados Unidos revocó la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur, que prohibía las apuestas deportivas.

“¿Qué si me preocupaba? No. ¿Si me preocupa? Sí. ¿Si he estado preocupado? Por supuesto", declaró Clark ante la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. “Estamos entrando en un mundo increíblemente delicado y debo decir, peligroso. Esperemos que beneficie de verdad al deporte a futuro y que todos los involucrados se beneficien de alguna manera u otra. Pero cuando tenemos a jugadores que han dicho que apenas fue derogada la ley y los empezaron a seguir las casas de apuestas en las redes sociales, eso inquieta mucho”.

“Entonces seguiremos tocando la puerta en las legislaturas estatales en la continuidad para que adopten preceptos igual las que no pero que posiblemente seguirán, a fin de que garanticen antes que nada la protección de nuestros jugadores y de sus familias por extensión, como resultado de los tratos con los centros de apuestas a pesar de que ya está en marcha el asunto”.