CINCINNATI (AP) — El presidente de los Rojos de Cincinnati, Phil Castellini, pareció decir a los fanáticos que no tienen otra alternativa que seguir apoyando al equipo, pese a un plantel desmantelado.

Horas después, se disculpó.

Castellini, quien es también director de operaciones del club, es hijo de Bob Castellini, director general de los Rojos y dueño controlador desde enero de 2006.

Cincinnati ha llegado a los playoffs apenas cuatro veces en 15 años. Cayó en las series divisionales en 2010 y 2012, así como en la ronda de comodines en 2013 y 20.

Durante ese periodo, los Rojos han finalizado con foja positiva apenas en cuatro años.

El martes, en declaraciones a la radiodifusora WLW antes del primer juego de los Rojos como locales en la campaña, se preguntó a Phil Castellini por qué un fanático debía seguir confiando en él.

“Bueno, ¿adónde va a ir? Comencemos por eso. Quiero decir, ¿a quién se le vende el equipo?”, respondió Castellini. “Esa es la otra cosa. ¿Quieren tener este debate? Si quieren mirar qué harían con este equipo para que fuera más rentable, ganara más dinero, compitiera más en el sistema económico que existe actualmente en este deporte, yo podría escoger esto y mudarme a otro lado.

“Y por lo tanto, hay que ser cuidadoso con lo que uno pide. Pienso que hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. No estamos más complacidos que los fanáticos con los resultados. No estoy sentado aquí, diciendo que alguien deba estar contento. No estoy puliendo trofeos actualmente en las oficinas, y eso es lo que nos gustaría hacer acá”.

Antes de esta campaña, los Rojos cedieron en canje a Sonny Gray, su lanzador estelar, así como al jardinero Jesse Winker, al antesalista venezolano Eugenio Suárez y al relevista Amir Garrett.

Después de que Cincinnati cayó 10-5 ante los Guardianes de Cleveland y quedó en una foja de 2-3, Phil Castellini emitió un comunicado.

“Me disculpo con los fanáticos de los Rojos y lamento los comentarios que hice hoy", dijo. ”Amamos esta ciudad, este equipo y sus fanáticos. Entiendo cómo se sienten nuestros fanáticos y lo siento".