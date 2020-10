Raúl Jiménez se queda con los Wolves, renueva hasta 2024

Raúl Jiménez se queda en Wolverhampton.

El delantero mexicano firmó un nuevo contrato que lo ata hasta la temporada de 2024, anunció el club inglés el sábado.

Jiménez, de 29 años, ha anotado 46 goles en 106 partidos con los Wolves, incluyendo dos en la actual temporada.

Llegó al club de la región central de Inglaterra en junio de 2018 tras ser cedido a préstamo por el Benfica de Portugal. Un año después, los Wolves ejercieonr la opción para una adquisición permanente.

Jiménez se afianzó como titular en la Liga Premier y su nombre empezó a sonar como objetivo de otros clubes, como el Manchester United, en meses recientes.

“Estoy encantado de estar aquí, en este gran club”, dijo Jiménez, citado en la página web de los Wolves. “Desde pequeño, sólo quería jugar y disfrutarlo y para eso estoy aquí.

El ex canterano del América mexicano agradeció al técnico Nuno Espíritu Santo y al club por abrirle las puertas.

“Es muy especial para mí porque desde el primer momento tanto Nuno como el club me cobijaron, me dieron esa confianza que tanto había buscado en un equipo en Europa”, afirmó. “Y hoy que la tengo estoy muy contento y no pienso soltarla”.

Los Wolves quedaron séptimos en la pasada temporada de la Premier y alcanzaron los cuartos de final de la Liga Europa, su mejor actuación continental desde que quedaron subcampeones de la Copa UEFA en 1972