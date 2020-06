Running back de Dallas Ezekiel Elliott tiene el coronavirus

El estelar running back de los Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott contrajo el coronavirus, según su agente.

Rocky Arceneaux dijo el lunes a la NFL Network que Elliott se sentía bien y estaba recuperándose. El agente no respondió de inmediato a mensajes pidiendo más detalles, pero una persona al tanto del diagnóstico dijo a la Associated Press que Elliott había dado positivo en una prueba que se le hizo hace aproximadamente una semana y que puede ser considerado asintomático. La persona habló a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar en público el diagnóstico.

Los Cowboys no comentaron tampoco el asunto por cuestiones de privacidad.

El running back de los Cowboys Ezekiel Elliott fotografiado antes de un partido con los Rams el 15 de diciembre del 2019.

Solo los jugadores que se reponen de lesiones tienen acceso a las instalaciones de los equipos mientras dura la paralización de actividades por la pandemia. Elliott no figura entre ellos.

La NFL está preparando protocolos para el regreso de los jugadores a los entrenamientos, pero todavía no hay fecha para ello.

Varios jugadores han confirmado que contrajeron el virus, incluido Von Miller, de Denver. Brian Allen, de los Rams de Los Ángeles, fue el primero en hacerlo.

En la mayoría de los casos el coronavirus causa síntomas leves o moderados, que desaparecen en semanas. Pero en otros, sobre todo en los ancianos y en las personas con problemas de salud, el virus puede causar complicaciones graves, e incluso la muerte.

Elliott, de 24 años, encabezó la NFL en acarreos dos veces en las últimas cuatro temporadas. No participó en la pretemporada el año pasado por conflictos laborales y terminó firmando una extensión de seis años y 90 millones de dólares pocos días antes del inicio de la temporada.