Percentages: FG .392, FT .680.

3-Point Goals: 3-26, .115 (Beatty 1-6, Clark 1-7, Kenney 1-7, C.Moore 0-1, Brickus 0-2, Ray 0-3).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 2 (Brickus, Kimbrough).

Turnovers: 10 (Kimbrough 4, Brickus 2, Kenney 2, C.Moore, Ray).

Steals: 9 (Brickus 5, Kenney 2, Kimbrough, Ray).

Technical Fouls: coach Ashley Howard, 3:09 first; Kenney, 4:12 second; coach Ashley Howard, 3:44 second.

FG FT Reb SAINT JOSEPH'S Min M-A M-A O-T A PF PTS Funk 39 6-14 6-9 2-5 2 3 20 Bishop 32 1-5 3-4 0-6 2 4 5 Brown 29 4-8 0-0 2-7 0 5 9 Daly 39 13-19 1-4 0-7 2 2 30 Hall 43 7-15 4-7 0-12 10 2 22 Tracey 21 1-4 0-0 2-7 2 0 2 Jansson 11 0-0 0-0 0-0 0 4 0 R.Moore 10 1-3 0-0 0-0 0 2 3 Totals 225 33-68 14-24 6-44 18 22 91

Percentages: FG .485, FT .583.

3-Point Goals: 11-32, .344 (Hall 4-9, Daly 3-6, Funk 2-7, Brown 1-3, R.Moore 1-3, Tracey 0-1, Bishop 0-3).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 8 (Funk 3, Daly 2, Bishop, Brown, Hall).

Turnovers: 15 (Hall 4, Bishop 2, Daly 2, Funk 2, R.Moore 2, Brown, Jansson, Tracey).

Steals: 5 (Tracey 3, Hall 2).

Technical Fouls: None.

La Salle 34 43 5 — 82 Saint Joseph's 37 40 14 — 91

.