Sacramento St. 41, S. Utah 20

SAC_I.Gable 4 run (Sentkowski kick), 12:50

SAC_FG Sentkowski 45, 09:18

SAC_O'Hara 10 run (Sentkowski kick), 01:57

Second Quarter

SUU_Williams 5 run (Alejado kick), 09:12

SAC_Gandy 18 pass from Dunniway (Sentkowski kick), 05:06

Third Quarter

SAC_O'Hara 3 run (Sentkowski kick), 05:16

SUU_Bolingbroke 13 pass from Miller (pass failed), 01:29

Fourth Quarter

SAC_FG Sentkowski 40, 13:25

SAC_Williams 3 pass from Dunniway (Sentkowski kick), 12:17

SUU_Jefferson 1 run (Alejado kick), 03:54

SUU SAC First downs 21 22 Rushes-yards 28-43 37-251 Passing 297 173 Comp-Att-Int 28-44-3 12-17-0 Return Yards 108 56 Punts-Avg. 4-42.8 3-44.0 Fumbles-Lost 1-0 1-0 Penalty-Yards 5-45 5-50 Time of Possession 32:05 27:55

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_S. Utah, Is. Diego-Williams 7-31, Th. Duckett 5-8, Ka. Davis 4-8, Et. Bolingbroke 1-5, To. Wright 2-2, Ar. Gregory 0-1, Jo. Jefferson 3-0, Ju. Miller 2-(minus 2), Ty. Skidmore 4-(minus 10). Sacramento St., BJ. Perkinson 9-85, As. O'Hara 11-73, Ma. Fulcher 8-51, Ka. Bennett 1-20, Ca. Skattebo 2-19, El. Gable 1-10, Is. Gable 1-4, Ja. Dunniway 1-(minus 3), Team 3-(minus 8).

PASSING_S. Utah, Ju. Miller 19-34-3-197, Ty. Skidmore 8-9-0-75, Et. Bolingbroke 1-1-0-25. Sacramento St., Ja. Dunniway 8-13-0-105, As. O'Hara 4-4-0-68.

RECEIVING_S. Utah, Fr. Harris III 5-72, Et. Bolingbroke 8-59, Da. Atencio 3-53, Ph. Brown 4-41, De. Sa'Chisolm 3-38, Th. Duckett 2-21, Is. Diego-Williams 1-7, Da. Brown 1-3, Ka. Davis 1-3. Sacramento St., Pi. Williams 5-60, BJ. Perkinson 2-42, De. Gandy 2-28, Ma. Fulcher 1-26, Ma. Martin 2-17.