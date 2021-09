San Francisco 15, Chicago Cubs 4

DP_San Francisco 2, Chicago 2. LOB_San Francisco 8, Chicago 6. 2B_Belt (12), Longoria (13), La Stella (9), Schwindel (9). 3B_Happ (1). HR_Belt (23), La Stella (4). SF_Longoria (2), Effross (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman W,14-5 6 8 3 3 0 9 Baragar S,2-3 3 3 1 1 1 2

Chicago Davies L,6-11 2 4 5 5 3 1 Alzolay 2 3 1 1 0 2 Rodríguez 0 2 5 5 3 0 Nance 1 2 1 1 0 2 Maples 2 0 0 0 1 1 Brothers 1-3 0 2 2 4 0 Effross 1 2-3 2 1 1 0 3

Rodríguez pitched to 5 batters in the 5th.

HBP_Effross (Belt).

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Lance Barrett; Second, Alfonso Marquez; Third, Ryan Additon.

T_3:47. A_34,723 (41,649).