San Francisco 4, Chicago Cubs 2

E_Wisdom (12), Hoerner (8). DP_Chicago 1, San Francisco 0. LOB_Chicago 3, San Francisco 7. 2B_Slater (8), La Stella (10). HR_Wisdom (18). SB_Estrada (15).

IP H R ER BB SO

Chicago Steele L,4-7 3 2-3 5 4 0 1 6 Uelmen 2 1-3 0 0 0 0 2 Hughes 2-3 0 0 0 1 1 Martin 1 1-3 2 0 0 0 3

San Francisco Wood W,7-8 6 2-3 2 2 2 2 3 Leone H,11 1-3 0 0 0 0 1 Brebbia H,9 1 0 0 0 0 0 Doval S,13-15 1 1 0 0 0 3

HBP_Wood (Contreras), Steele (Flores). WP_Steele, Uelmen, Wood.

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Adrian Johnson; Second, John Tumpane; Third, Ryan Blakney.

T_3:00. A_32,259 (41,915).