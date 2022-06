San Francisco 7, L.A. Dodgers 2

E_Bruihl (1). LOB_Los Angeles 6, San Francisco 3. 2B_Taylor (12), Longoria (4). HR_Lux (2), Ruf 2 (5). SB_Pederson (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Buehler L,6-3 4 4 3 3 0 6 Bruihl 1 4 3 3 1 1 Bickford 1 1-3 1 0 0 0 1 Price 1 2-3 1 1 1 0 1

San Francisco Junis W,4-1 5 5 2 2 1 5 Brebbia 1 1 0 0 0 0 McGee 1 0 0 0 1 0 Leone 1 0 0 0 0 0 Doval 1 0 0 0 0 1

Junis pitched to 1 batter in the 6th.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Carlos Torres; Second, Ryan Blakney; Third, Charlie Ramos.

T_2:45. A_39,701 (41,915).