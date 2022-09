Seattle 10, Texas 9

DP_Texas 1, Seattle 2. LOB_Texas 7, Seattle 8. HR_Huff (4), Semien 2 (26), García (26), Lowe (26), Haniger 2 (9), Kelenic 2 (7). SB_Calhoun (3), Toro (2), D.Moore (20). SF_Semien (10), Raleigh (5). S_Smith (2).

IP H R ER BB SO

Texas Gray 5 8 6 6 3 5 Burke 2 1 1 1 0 4 M.Moore 1 0 0 0 0 2 Hernández 1 0 0 0 1 0 Leclerc BS,7-9 1 1 1 0 1 1 King L,1-4 BS,0-5 0 3 2 1 0 0

Seattle Gonzales 5 6 4 4 1 4 Murfee H,7 1-3 1 0 0 1 1 Brash H,8 2-3 0 0 0 0 2 Sewald H,8 2-3 2 2 2 1 2 Muñoz BS,4-8 1 1-3 2 1 1 0 0 D.Castillo 1 0 0 0 0 1 Swanson 1 1 1 0 1 2 Flexen W,8-9 1 0 1 0 0 0

King pitched to 3 batters in the 11th.

WP_Hernández.

Umpires_Home, Will Little; First, Lance Barksdale; Second, Adam Beck; Third, Rob Drake.

T_3:48. A_21,094 (47,929).