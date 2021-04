Seattle 4, Minnesota 3

E_Crawford (2). DP_Seattle 1, Minnesota 0. LOB_Seattle 5, Minnesota 8. HR_Trammell (1), Haniger (2), Cruz (4). SB_Crawford (1), Seager (1), Kepler (2). SF_Haniger (2).

IP H R ER BB SO

Seattle Kikuchi 6 5 2 2 2 6 Sadler 1 1 0 0 0 1 Montero BS,1-3 1 0 1 1 2 1 Graveman W,1-0 1 0 0 0 0 0 Middleton S,1-1 1 0 0 0 0 0

Minnesota Pineda 6 4 2 2 0 6 Duffey 1 0 0 0 1 0 Colomé 1 2 1 1 0 2 Rogers L,0-1 2 1 1 0 0 0

HBP_Montero (Buxton). WP_Montero.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Manny Gonzalez; Second, Nick Mahrley; Third, Laz Diaz.

T_3:14. A_9,817 (38,544).