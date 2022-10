Seattle 9, Detroit 6

E_Suárez (10). LOB_Detroit 8, Seattle 9. HR_Clemens (5), Torkelson (8), Toro (10), Raleigh (27). SF_Candelario (4), Frazier (6).

IP H R ER BB SO

Detroit Vest 2-3 1 1 1 2 2 El.Rodriguez L,0-4 3 2-3 7 6 6 2 5 Hill 1 2-3 4 2 2 0 2 Norris 2 0 0 0 0 4

Seattle Sheffield W,1-0 5 7 5 5 4 4 Murfee H,8 2 1 1 1 0 4 Brash H,9 1 0 0 0 0 0 D.Castillo S,7-7 1 0 0 0 0 1

HBP_Sheffield (Schoop), Vest (Moore), Hill (Moore).

Umpires_Home, Ben May; First, Dan Iassogna; Second, Scott Barry; Third, David Arrieta.

T_3:22. A_24,564 (47,929).