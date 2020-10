Shelton girls swim excels

Recommended Video:

Girls swimming

Shelton defeated Sacred Heart Academy 124-59 in a virtual meet at the Shelton Community Center.

Sacred Heart completed their part of the meet at Albertus Magnus College.

The top 3 finishers for coach Tom Jurzynski.

200 Medley Relay: 1st: Olivia D'Addio, Maranda Balcerzak, Ally Verdicchio, Kayla Bretan 2:08.19, 3rd: Tara Mladsi, Caidyn Collins, Ella Cristiano, Amanda Madera 2:17.88.

200 Freestyle: 1st: Greta Parkes 2:16.10, 2nd: Megan Bucherati 2:25.31.

200 IM: 2nd: Olivia D'Addio 2:35.95, 3rd: Tara Mladsi 2:46.15.

50 Freestyle: 1st: Kayla Bretan 26.78, 2nd: Morgan Bucherati 29.03, 3rd: Maranda Balcerzak 29.82.

100 Butterfly: 1st: Greta Parkes 1:09.95, 2nd: Ally Verdicchio 1:19.11, 3rd: Emily Zaleski 1:21.68.

100 Freestyle: 1st: Kayla Bretan 1:01.99, 2nd: Morgan Bucherati 1:03.71.

500 Freestyle: 2nd: Megan Bucherati 6:27.71, 3rd: Caidyn Collins 6:47.73.

200 Freestyle Relay: 1st: Greta Parkes, Morgan Bucherati, Kayla Bretan, Ally Verdicchio 1:54.46, 2nd: Maranda Balcerzak, Amanda Madera, Ella Cristiano, Megan Bucherati 2:01.92.

100 Backstroke: 1st: Olivia D'Addio 1:09.63, 3rd: Tara Mladsi 1:16.00.

100 Breaststroke: 1st: Maranda Balcerzak 1:24.66, 2nd: Caidyn Collins 1:28.80, 3rd: Amanda Madera 1:32.78.

400 Freestyle Relay: 1st Morgan Bucherati, Greta Parkes, Megan Bucherati, Olivia D'Addio 4:18.32, 2nd: Ally Verdicchio, Tara Mladsi, Carlin Kestenbaum, Caidyn Collins 4:41.51