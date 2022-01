Shelton pins way past Derby, Morgan

Shelton High wrestlers defeated host Derby 48-24 and Morgan of Clinton 48-36.

Coach Bill Maloney’s Gaels improved to 7-11.

Kegan Wills pinned in 14 seconds of his 132-pound match against Derby.

Rachel Camiglio at 152 (57 seconds), Matt Weiner at heavyweight (2:48) and Graham Ziperstein at 113 (35 seconds) also posted wins by fall.

Cameron Bermani (120), Logan Persson (126), Mark Nitsche (145), and Grace Marino (182) were awarded forfeits.

Ziperstein (32 seconds), and Weiner (15 seconds) had pins versus Morgan.

Persson, Elijah Dilullio (132), Nitsche, Camiglio, Kiyree Michel (160), and Doug Malick (170) won by forfeit.

Shelton 48- Derby 24

120- Bermani (S) forfeit; 126- Persson (S) forfeit; 132- Wills (S) pin Orazietti 0:14; 138- Wolyniec (D) pin Dilullio 0:42; 145- Nitsche (S) forfeit; 152- Camiglio (S) pin Miketta 0:57; 160- Suazo (D) pin Malick 0:40; 170- Corcino (D) forfeit; 182- Marino (S) forfeit; 195- No match; 220- Iannantuoni (D) forfeit; 285- Weiner (S) pin Shivas 2:48; 106- No match; 113- Ziperstein (S) pin Simonds-Minck 0:35

Shelton 48- Morgan 36

113- Ziperstein (S) pin Larabee 0:32; 120- Persson (S) forfeit; 126- Spaziano (M) forfeit; 132- Dilullio (S) forfeit; 138- Mantila (M) pin Wills 1:27; 145- Nitsche (S) forfeit; 152- Camiglio (S) forfeit; 160- Michel (S) forfeit; 170- Malick (S) forfeit; 182- Reemsnyder (M) forfeit; 195- Carmona (M) pin Marino 0:10; 220- Armstrong (M) forfeit; 285- Weiner (S) pin Dowd 0:15