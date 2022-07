St. Louis 7, L.A. Dodgers 6

E_Knizner (2), Nootbaar (1). DP_Los Angeles 1, St. Louis 1. LOB_Los Angeles 10, St. Louis 8. 2B_Freeman (28), Alberto (4), Dickerson 2 (5), Nootbaar (4). HR_T.Turner (12), Freeman (12), Pujols (6), Gorman (8).

IP H R ER BB SO

Los Angeles White L,1-2 5 10 6 6 2 3 Bickford 1 0 0 0 0 0 Almonte 1 0 0 0 1 1 Price 1 3 1 1 0 1

St. Louis Hicks 1 2-3 1 0 0 3 1 Oviedo W,2-1 1 1-3 2 1 1 1 1 Liberatore H,1 2 1-3 4 3 3 0 0 Fernández H,2 2-3 2 1 0 1 0 Naughton H,2 1 0 0 0 0 1 Helsley H,6 1 0 0 0 0 2 Gallegos S,10-15 1 1 1 1 1 2

WP_White.

Umpires_Home, Will Little; First, Dan Iassogna; Second, Ben May; Third, Scott Barry.

T_3:28. A_37,150 (45,494).