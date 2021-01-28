Syracuse 80, Pittsburgh 57

|FG
|FT
|Reb
|SYRACUSE (8-3)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Strautmane
|20
|1-5
|2-2
|2-3
|5
|2
|4
|Cardoso
|20
|4-5
|3-6
|1-8
|1
|3
|11
|Lewis
|34
|3-10
|4-8
|0-2
|7
|1
|12
|Mangakahia
|26
|2-4
|0-0
|0-2
|4
|4
|5
|Williams
|28
|4-11
|1-2
|0-2
|2
|1
|11
|Djaldi-Tabdi
|15
|7-8
|0-0
|1-3
|0
|3
|17
|Finklea-Guity
|5
|1-2
|0-0
|0-1
|0
|1
|2
|Engstler
|31
|3-11
|4-4
|5-13
|3
|1
|12
|Washington
|21
|2-2
|0-0
|0-2
|0
|0
|6
|Team
|0
|0-0
|0-0
|3-7
|0
|0
|0
|Totals
|200
|27-58
|14-22
|12-43
|22
|16
|80
Percentages: FG 46.552, FT .636.