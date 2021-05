Dallas 1 0 1 — 2 Tampa Bay 1 2 3 — 6

First Period_1, Tampa Bay, Johnson 8 (Killorn), 2:14. 2, Dallas, Seguin 2 (Pavelski, Robertson), 19:33. Penalties_Dallas bench, served by Kiviranta (Too Many Men on the Ice), 3:51; Sergachev, TB (Illegal Check to Head), 10:12; Comeau, DAL (Holding Stick), 16:18.