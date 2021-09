Tampa Bay 8, Boston 5

E_Dalbec 2 (12), Wendle (10). LOB_Boston 9, Tampa Bay 5. 2B_Martinez (35), Renfroe 2 (26), Díaz (16), Mejía (13). HR_Schwarber (3), Arozarena (18). SF_Mejía (2).

IP H R ER BB SO

Boston Peacock L,0-1 2 1-3 2 5 5 2 0 Gonsalves 2 2-3 2 2 2 1 3 Valdez 3 1 1 0 1 2

Tampa Bay Yarbrough W,8-4 6 5 2 2 0 3 Armstrong 1 1 0 0 1 0 Enns 1 1-3 4 3 2 2 2 Kittredge S,5-5 2-3 0 0 0 0 2

HBP_Peacock (Mejía), Gonsalves (Arozarena), Valdez (Díaz). WP_Gonsalves(2).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Adam Beck; Second, Chris Guccione; Third, Ramon De Jesus.

T_3:08. A_6,868 (25,000).