Toronto 5, N.Y. Yankees 1

DP_Toronto 1, New York 1. LOB_Toronto 5, New York 6. 2B_Semien (35). HR_Kirk 2 (7), Semien (38). SB_Velazquez (4). SF_Gurriel Jr. (6), McGuire (1).

IP H R ER BB SO

Toronto Matz W,11-7 6 7 1 1 0 6 Soria H,1 1 1 0 0 0 0 Mayza 1 0 0 0 0 1 Romano 1 0 0 0 0 1

New York Cole L,14-7 3 2-3 5 3 2 2 2 Abreu 1 2-3 1 1 1 2 0 Rodríguez 1 2-3 0 0 0 0 2 Holmes 1 1 1 1 0 2 Heaney 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Edwin Moscoso; Second, Doug Eddings; Third, Tripp Gibson.

T_2:56. A_30,164 (47,309).